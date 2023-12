Politica ligure in lutto per morte consigliere Fdi a cena auguri

E' in lutto la politica ligure per la morte improvvisa durante una cena di auguri del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Sauro Manucci, 70 anni. Inutili i tentativi di salvarlo anche dell'assessore alla sanità Angelo Gratarola, medico anestesista, che era alla cena nel quartiere di Carignano a Genova. Inutile la corsa al vicino ospedale Galliera. La trageda ieri sera durante gli scambi di doni dopo la riunione fiume del consiglio regionale che oggi dovrebbe approvare il bilancio. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del consigliere regionale Sauro Manucci: "La morte improvvisa di Sauro ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Solo poche ore fa eravamo insieme, con tutta la nostra maggioranza, per scambiare gli auguri di Natale, e poco dopo è arrivata la drammatica notizia. Perdiamo un collega, un uomo delle istituzioni e della politica, da tanti anni impegnato in Liguria e per i liguri. In questo momento non si possono aggiungere altre parole se non quelle di affetto rivolte alla sua famiglia e a tutte le persone a lui care. A loro va il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze" ha detto Toti.



