Morti in un incendio, vittime potrebbero essere padre e figlia

Potrebbero essere padre e figlia le due persone decedute nell'incendio divampato ieri sera in una palazzina sulla via Aurelia ad Andora, nel savonese. La donna, il cui corpo è stato trovato sulle scale, è stata identificata: si tratta di Maurizia Corio, 53 anni, di Loano e potrebbe esser deceduta per la quantità di fumo inalato. La salma della donna è stata trasferita al cimitero di Zinola, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'identità dell'uomo che è rimasto intrappolato nell'appartamento, è in via di definizione. Al momento sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.



