M5S, con Manucci persa personalità politica di primo piano

"Siamo profondamente addolorati per l'improvvisa scomparsa del consigliere Sauro Manucci. Con la sua dipartita, crediamo di aver perso tutti, senza distinzioni, una personalità politica di primo piano che si è spesa per anni per la Liguria e La Spezia. Il MoVimento 5 Stelle Liguria si stringe ai famigliari, ai colleghi e a quanti lo hanno amato e stimato, manifestando a ciascuno di loro sentimenti di profondo cordoglio". Così, i pentastellati del Gruppo consiliare del M5S Liguria Fabio Tosi e Paolo Ugolini.



