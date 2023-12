Genoa, contro il Sassuolo con uno Strootman in più

Ultima rifinitura e partenza alla volta di Reggio Emilia per il Genoa di Alberto Gilardino che domani affronterà nell'anticipo delle 18.30 il Sassuolo di Dionisi. Il tecnico rossoblù potrà contare sul rientro di Strootman, ma dovrà fare a meno di Messias e Retegui che proverà a recuperare per l'ultima gara dell'anno con l'Inter.

Non ci sono squalificati tra le fila dei rossoblù che sono reduci da quattro sconfitte consecutive in trasferta ma che nell'ultimo turno hanno fermato la Juventus sul pareggio al Ferraris.

Tra le possibili novità per la gara di domani Ekuban, che da subentrato ha cambiato la gara con i bianconeri, candidato per un posto da titolare mentre il centrocampista olandese potrebbe partire dalla panchina.

Al seguito della squadra rossoblù oltre 2.000 tifosi mentre la prevendita per la sfida alla capolista Inter prosegue spedita con il tutto esaurito sempre più vicino.



