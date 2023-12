Due persone sono morte la scorsa notte a causa di un incendio divampato in un appartamento lungo la via Aurelia ad Andora, in provincia di Savona.

Dopo l'allarme lanciato da altri inquilini della palazzina a due piani sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica del 118, la croce bianca di Andora e i carabinieri. Per le due persone sorprese dal fuoco nel sonno non c'è stato però nulla da fare.

Indagini sono in corso per capire le cause del rogo.



