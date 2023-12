Cordoglio del Pd per morte consigliere Manucci

Il Partito democratico ligure e spezzino, il Gruppo PD in Regione e il Gruppo PD nel Comune della Spezia esprimono profondo cordoglio per la morte improvvisa del consigliere regionale Sauro Manucci. "In questo momento di dolore il Partito Democratico ligure tutto si stringe attorno alla famiglia e ai cari del consigliere a cui porge le più sentite condoglianze" si legge in una nota.

"Ho incontrato Sauro nei banchi del consiglio comunale della Spezia nel 1997 - ricorda il segretario del Partito Democratico ligure Davide Natale - e da quel momento ho imparato a conoscerne e ad apprezzarne le suo doti umane e politiche. Il nostro rapporto si è sempre contraddistinto per essere basato su un profondo rispetto che ci ha permesso di affrontare passaggi non semplici della vita della nostra comunità guardando sempre ed esclusivamente agli interessi generali. Mancherà la sua sobrietà e il suo equilibrio e la sua capacità di sapere distinguere ciò che era politica da ciò che erano i rapporti personali. Una perdita, una grande perdita che ci rattrista e ci fa stringere ai suoi famigliari e ai suoi affetti più cari".

"L'improvvisa scomparsa del Consigliere Regionale Sauro Manucci ci ha profondamente colpiti - aggiunge il capogruppo del PD in Regione Luca Garibaldi -. Una figura che abbiamo saputo apprezzare in questi anni per il grande rigore, per la conoscenza profonda delle problematiche del suo territorio e per un profondo rispetto delle istituzioni e delle idee altrui.

Sobrietà, cultura istituzionale, politica come passione e scelta di vita, qualità che nelle politica attuale sono sempre più rare. Il nostro cordoglio va ai familiari e alla comunità politica di Fratelli d'Italia e a tutti coloro che l'hanno incontrato nei propri percorsi politici e professionali".





