Confindustria, Mondini "se Gozzi in corsa Liguria lo sostiene"

"Non è un segreto che una persona molto rappresentativa di queste regione abbia dato la sua disponibilità per la candidatura e questo fa solo piacere. Se inizierà un percorso credo che avrà sicuramente il supporto di tutta la Liguria compatta, ma per ora è ancora presto". Lo ha detto il presidente di Confindustria Liguria Giovanni Mondini a margine della presentazione del progetto "Energia per i giovani" commentando la candidatura di Antonio Gozzi, presidente di Duferco e di Federacciai per la successione a Carlo Bonomi alla guida di Confindustria.



