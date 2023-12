Comune Genova, rinnovato protocollo con Fondazione San Paolo

Il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, hanno siglato il protocollo quadro 2024-2027 per la realizzazione di programmi volti al rafforzamento e alla sostenibilità di processi e progetti nei settori della 'Cultura', delle 'Persone' e del 'Pianeta' nel territorio di Genova. L'importo complessivo messo a disposizione da Fondazione Compagnia di San Paolo è pari a 28 milioni di euro, composti da una "quota base" di 20 milioni e una "quota strategica", che può arrivare a 2 milioni di euro per anno solare, destinati a un selezionato numero di progettualità attuate in forma co-progettata tra i due partner e, incentrate sui temi della transizione digitale ed ecologica e che riguardino i temi dell'innovazione. La finalità della "quota strategica" è incrementare la sostenibilità, l'autonomia e l'innovazione di enti e processi di diretto interesse del Comune di Genova.

"Fondazione Compagnia di San Paolo conferma e rinnova il proprio impegno a favore della città di Genova. Avevamo già sottoscritto accordi analoghi, il primo nel biennio 2019-2020, il secondo nel triennio 2021-2023, sempre finalizzati attivare sperimentazioni in ambito di sviluppo sociale, educativo, culturale e d'innovazione in questo territorio, nonché a qualificare i processi di funzionamento degli enti - ha detto Profumo -. Siamo molto soddisfatti degli esiti e proseguiamo n questo solco. Promuoveremo e valorizzeremo processi chiave per il Comune che investiranno o i settori 'cultura, persone e pianeta', allineati alla nostra programmazione pluriennale e all'Agenda 2030 Onu".

"Il rinnovo della collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo è una grande notizia per Genova - ha detto Bucci - 'Cultura, persone e pianeta' sono le tre linee strategiche su cui investiremo nei prossimi anni. La costante presenza della Compagnia di San Paolo al nostro fianco ci rende estremamente orgogliosi e ci spinge a rimboccarci le maniche per il futuro di Genova".



