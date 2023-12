Assiom Forex, 9-10 febbraio a Genova con Panetta e Cipollone

Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e il membro del comitato esecutivo della Bce Piero Cipollone parteciperanno ai lavori del 30esimo congresso annuale di Assiom Forex, l'associazione degli operatori dei mercati finanziari che si terrà nelle giornate del 9 e 10 febbraio 2024 presso i Magazzini del Cotone di Genova.

Lo annuncia in una nota il presidente di Assiom Forex Massimo Mocio. I lavori, che inizieranno in presenza nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio, prenderanno il via alle ore 15.00 con il messaggio di benvenuto del Presidente di Assiom Forex, cui seguirà il keynote speech di Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce.

La giornata di sabato 10 febbraio ospiterà il primo discorso dell'anno rivolto agli operatori finanziari dal neo Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta."Sarà un grande onore per noi ospitare rappresentanti delle istituzioni nonché esperti dell'economia, del mondo accademico, dell'industria e del settore bancario per discutere di competitività e crescita, in un momento di grande sfida per il nostro paese e per approfondire i temi di innovazione finanziaria e le prospettive per i mercati" ha sottolineato Massimo Mocio.

Alle 14.30, moderati dal Direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini, che intervisterà on-stage l'imprenditrice Ornella Barra (nata a Chiavari e attualmente direttore operativo internazionale del conglomerato Walgreens Boots Alliance), si confronteranno su questi contenuti Massimo Mocio, Piero Luigi Montani (amministratore delegato Bper, Francesco Billari (Rettore Università Bocconi) ed Elena Beccalli (Preside Facoltà Scienze bancarie finanziarie assicurative Università Cattolica).

Bper Banca e Arca Fondi Sgr in qualità, rispettivamente, di Main Partner e Partner del Congresso, sosterranno attivamente l'evento e collaboreranno alla realizzazione di momenti di confronto.



