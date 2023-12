Regione invita i liguri a vaccinarsi di più contro il covid

Sono 270mila i vaccini antiinfluenzali e 50mila quelli anti-covid ad oggi somministrati in Liguria, con una differenza tra le due campagne vaccinali di 220mila unità. "Nonostante i gruppi a rischio siano sostanzialmente sovrapponibili, la due campagne hanno un andamento molto diverso, la popolazione ha raccolto la raccomandazione a vaccinarsi contro l'influenza, mentre dopo tre anni la pandemia viene da molti considerata 'superata' senza considerare l'attuale circolazione del virus. Il messaggio forte che deve passare è che le categorie a rischio devono assolutamente vaccinarsi contro entrambi". È l'invito lanciato dal direttore generale dell'agenzia regionale Alisa Filippo Ansaldi a margine della presentazione del piano per gestire i pronto soccorso durante le festività.

"Per tutto il mese di novembre fino all'inizio di dicembre i ricoveri in ospedale dei pazienti positivi al covid in Liguria si sono attestati a 30-35 al giorno, al momento la situazione è stabile con un trend in calo, siamo scesi a 27 nell'ultima settimana", spiega Ansaldi ribandendo che "per i contagi covid si è raggiunto il plateau, anche per l'influenza sembriamo essere al plateau, ma siamo ancora all'inizio e potremo avere un nuovo rialzo dei contagi come tipicamente avviene tra gennaio e febbraio".

"La mia raccomandazione molto forte è di continuare a vaccinarsi - sottolinea Ansaldi -, ci sono categorie a cui è fortemente raccomandata la vaccinazione contro l'influenza come le donne in gravidanza che sono solo 700 ad oggi ad essersi vaccinate, da una stima approssimativa dovrebbero essere sette-otto volte di più".

L'obiettivo di Alisa è arrivare a 300-320 mila vaccini antiinfluenzali somministrati in Liguria, non lontano dal dato dell'anno scorso. L'infettivologo Matteo Bassetti segnala che "negli ultimi sette giorni nella clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova l'influenza ha iniziato a portare ad ospedalizzazioni, attualmente ci sono quattro ricoveri a causa dell'influenza H1N1, che rimane il più frequente virus influenzale in circolazione".



