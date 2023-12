L'Università di Genova dedica un'aula a Sofia Sacchitelli

L'Università di Genova ha intitolato un'aula della facoltà di Medicina e Chirurgia a Sofia Sacchitelli, la studentessa 23enne morta a causa di un rarissimo tumore al cuore e diventata simbolo della lotta alle malattie rare, fondatrice dell'associazione 'Sofia nel Cuore'. L'ateneo nel corso del 2024 le conferirà una laurea honoris causa.

L'associazione da lei fondata a febbraio 2023 ha già raccolto 250 mila euro di donazioni a favore della ricerca scientifica finalizzata allo studio dell'angiosarcoma cardiaco.

"Aula Sofia Sacchitelli, studentessa del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e fondatrice dell'Associazione Sofia nel Cuore", recita la targa.

Alla cerimonia erano presenti la sorella Ilaria, il rettore dell'Università degli Studi di Genova Federico Delfino, il preside della facoltà di Medicina e Chirurgia Piero Ruggeri, che hanno ricordato il conferimento a Sofia della medaglia d'oro dell'Università degli Studi di Genova e hanno annunciato l'avvio dell'iter per la laurea honoris causa. Sono quindi intervenuti gli Assessori Simona Ferro e Lorenza Rosso, in rappresentanza rispettivamente di Regione Liguria e Comune di Genova. Tra i 250 ospiti che hanno assistito alla cerimonia, c'erano gli onorevoli Ilaria Cavo e Matteo Rosso, il tenente colonnello dell'Esercito Gianluca Casella e numerosi rappresentanti delle istituzioni civili e militari e del mondo accademico e scientifico genovese.

"Da oggi chi entrerà in quest'aula vedrà il nome di Sofia, ricorderà la sua storia e si emozionerà per la sua forza nella malattia e per la sua generosità verso gli altri - commenta Ilaria -. Sofia ci ha lasciato nove mesi fa, solo dieci ne sono passati dal giorno in cui ha dato vita al suo grande progetto: per questo sono molto orgogliosa di comunicare che, in un tempo così breve, l'Associazione Sofia nel Cuore ha già raccolto 250 mila euro, di cui 150 mila sono già stati devoluti all'Italian Sarcoma Group, a favore della ricerca scientifica finalizzata allo studio dell'angiosarcoma cardiaco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA