Comune Genova, al via seduta fiume sul bilancio a Palazzo Tursi

È iniziata la 'seduta fiume' del Consiglio comunale di Genova sul bilancio previsionale 2024. I lavori in sala rossa sono partiti alle 9 e andranno avanti fino a quando non si saranno votati tutti gli atti presentati dai consiglieri: in tutto 12.425 ordini del giorno e 10 emendamenti.

L'imponente pila di documenti è così suddivisa: 10 ordini del giorno presentati da Fratelli d'Italia, un ordine del giorno da Vince Genova, 19 da Forza Italia, 12 da Liguria al Centro, 28 dalla Lega, ben 11.668 dal Partito Democratico, 350 dalla lista Rossoverde, 220 dal M5S e 117 dal gruppo misto-Azione.

Soltanto quattro ordini del giorno sono stati giudicati "non attinenti" dalla segretaria generale Concetta Orlando. Il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba ha stabilito che prima si procederà con la discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti sulla base della quantità di atti presentati quindi 2 ore di tempo per gli interventi al gruppo misto-Azione, 2 ore al M5S, 2 ore alla lista RossoVerde, 1 ora ai gruppi di maggioranza (5 minuti Vince Genova, 20 minuti la Lega, 10 minuti FdI, 20 minuti Forza Italia, 10 minuti Liguria al Centro), andrà a chiudere con 8 ore a disposizione il Pd.

Dopodiché si andrà avanti con le votazioni.

È stato anche deciso di non stampare su carta in più copie gli oltre 11 mila documenti sulle manutenzioni puntuali presentati dai Dem ma di conservarne solo una copia a disposizione dell'aula stilando una sorta di griglia con i numeri di ogni atto da votare. In apertura di seduta un momento di goliardia: il capogruppo della Lega Federico Bertorello ha consegnato al presidente del consiglio comunale un 'kit' con dei cartellini da arbitro e un flacone di un noto farmaco gastroprotettore. "Sperando che non serva", ha augurato il leghista. Il sindaco Marco Bucci è presente alla seduta, arrivato circa 50 minuti dopo l'avvio dei lavori.



