Carceri: lancia droga nel penitenziario della Spezia, arrestato

Un uomo ricercato per aver introdotto illegalmente droga all'interno del carcere della Spezia è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel quartiere Umbertino. Il ventenne, già gravato da precedenti per spaccio, in concorso con un complice già arrestato in flagranza il 26 ottobre scorso, avrebbe introdotto all'interno della locale casa circondariale sostanze stupefacenti e dispositivi telefonici destinati ai detenuti.

Gli uomini della squadra mobile della Questura della Spezia e della polizia giudiziaria della polizia penitenziaria, appostati, avevano individuato i due individui sospetti avvicinarsi alle mura di cinta del carcere. Mentre uno dei due, tratto in arresto in flagranza di reato, aveva lanciato un pacchetto contenente droga e una scheda telefonica nel cortile interno dell'istituto, il complice che fungeva da palo, accortosi dell'operazione antidroga in atto, era riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Il giovane è stato individuato dagli agenti mentre si aggirava nei pressi del ponte della Scorza nel quartiere Umbertino, dove è stato bloccato e tratto in arresto in ottemperanza al provvedimento restrittivo nel frattempo emesso dall'autorità giudiziaria.



