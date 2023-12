Via libera della Regione Liguria al tunnel subportuale di Genova

È arrivato il via libera definitivo della Regione Liguria alla realizzazione del tunnel subportuale di Genova, un'opera unica in Italia, che collegherà San Benigno alla Foce passando al di sotto del bacino portuale.

A conclusione di un iter durato 11 mesi, si è chiusa oggi con esito positivo la Conferenza di servizi presieduta da Regione, cui ha partecipato una quarantina di Enti e soggetti coinvolti nel progetto tra cui l'Autorità portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale, il Comune di Genova, la Città Metropolitana e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, come rappresentante unico statale, ha dato il proprio assenso anche per la Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio, per l'Agenzia del demanio, per l'Enac, l'Enav, il comando dei Vigili del fuoco e gli altri enti e amministrazioni statali interessate.

"Dopo il parere positivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il via libera della Regione - affermano il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore alle Infrastrutture e all'Ambiente Giacomo Giampedrone - è un tassello fondamentale per traguardare l'avvio dei lavori e la realizzazione di quest'opera strategica per Genova e per la Liguria dopo decenni di attesa. Un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte, unite nell'obiettivo di rendere Genova e la Liguria sempre più attrattive, non solo per i turisti ma anche per gli investimenti e quindi per la crescita e lo sviluppo di questo territorio".

Tra le prescrizioni, alcune presentate da Comune e Regione riguardano la gestione dei materiali di risulta, il monitoraggio della torbidità dell'acqua in fase di lavorazioni e i monitoraggi ambientali successivi a tutela dell'ambiente marino.





