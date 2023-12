Scoperti 20 lavoratori irregolari in un supermercato ad Albenga

La Guardia di finanza ha scoperto 20 lavoratori irregolari in un supermercato di Albenga (Savona) accertando che una società terza li aveva falsamente inquadrati come "prestatori di lavoro occasionale". L'attività d'indagine delle Fiamme gialle ha invece dimostrato come l'inquadramento dei dipendenti, dichiarato 'sulla carta' come occasionale, non fosse conforme alla normativa giuslavoristica, evidenziando un vincolo di subordinazione di fatto tra la società e tali soggetti, con ricadute negative per quest'ultimi sul piano contributivo e previdenziale.

I finanziari hanno sanzionato la società procedendo a inquadrare correttamente i lavoratori come dipendenti subordinati, segnalando le irregolarità riscontrate all'Inps e all'Ispettorato territoriale del lavoro.



