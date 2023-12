Nuovi fondi per restaurare Circoncisione di Rubens a Genova

Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi lo ha definito il quadro più importante di Genova, e ora la "Circoncisione" di Pietro Paolo Rubens, la pala che orna l'altare maggiore della Chiesa del Gesù, in piazza Matteotti, uno dei più amati dai genovesi e dai visitatori, avrà un secondo finanziamento di 30mila euro dalla Regione Liguria - 30mila già stanziati - per farlo ritornare al suo antico splendore. "E' la prima opera importante di Rubens e da qui parte il suo confronto con il Caravaggio - ha spiegato Sgarbi in veste di direttore della Fondazione Pallavicino - e con la sua scelta di andare verso la sublimazione della luce comincia il barocco a Genova e nel mondo". Al progetto di recupero si affianca l'iniziativa della Fondazione Pallavicino Ets che sosterrà i costi per la ricerca e la pubblicazione di un volume, curato da Anna Orlando, che traccia la storia del capolavoro barocco, in continuità con le scelte degli avi che sostennero il pittore fiammingo nella sua attività genovese. "Noi abbiamo aiutato Rubens a Genova - ricorda il principe Domenico Pallavicino - ma questo intervento è anche un modo per dare un segnale di vicinanza alla città". "La fondazione è nata per seguire lo spirito e la filosofia di mecenatismo che ha sempre contraddistinto la famiglia - aggiunge Daniela Anselmi, vice presidente fondazione Pallavicino -. La circoncisione è stata commissionata da padre Marcello Pallavicino che era il fabbricense dei gesuiti". Servirà un anno per completare il restauro, da cui potrebbero emergere novità: "In questo caso - dice Orlando - potrebbero esserci delle sorprese sulle dimensioni della pala".



