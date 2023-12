Natale, da Confcommercio Giovani doni per piccoli del Gaslini

Sono oltre 200 i regali raccolti sotto il grande albero allestito al Palazzo della Borsa per la festa di Natale del gruppo Giovani Confcommercio Genova, che nei prossimi giorni verranno donati ai bambini ricoverati nei reparti dell'Istituto Gaslini di Genova. L'iniziativa solidale, portata avanti dai Giovani Confcommercio, col supporto di Confcommercio Genova e di Camera di Commercio con "Genova Gourmet" ha ottenuto adesioni e numeri importanti. Ognuno dei partecipanti al party natalizio, andato in scena alla Borsa con l'intrattenimento curato da "La Soirée Eventi", è stato invitato a portare con sé almeno un dono da disporre sotto l'albero.

"E' stata un'iniziativa fortemente voluta e partecipata in primis da tutti i ragazzi appartenenti al Gruppo - ha detto Daniele Pallavicini, presidente Giovani Confcommercio Genova - Dopo aver collaborato già nel 2020 col Gaslini abbiamo pensato potesse essere importante tornare a dare una mano a questa struttura d'eccellenza in un Natale particolare per noi del Gruppo Giovani e in generale per Confcommercio, ossia il primo senza il presidente Paolo Odone. Lui che, nel periodo della pandemia, fu tra i primi a voler attivare l'iniziativa benefica che oggi abbiamo potuto replicare con numeri ancor più alti, vista la generosità dei tanti che hanno aderito". Alla raccolta dei regali per il Gaslini hanno partecipato Regione Liguria, era presente alla serata il presidente Giovanni Toti, il Comune di Genova (l'assessore Paola Bordilli ha portato i saluti del sindaco Marco Bucci), il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, la vice presidente della commissione Attività Produttive alla Camera Ilaria Cavo, Camera di Commercio con il segretario generale Maurizio Caviglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA