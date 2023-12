Mar Rosso,Spediporto "navi cambiano rotta, sale costo trasporto"

"L'instabilità geopolitica ha riflessi negativi sui costi di trasporto delle merci; inevitabilmente ne risentirà anche la percezione dei mercati e la visione complessiva di una ripresa economica internazionale".

Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, l'associazione degli spedizionieri genovesi, lancia l'allarme sull'aumento dei costi di trasporto delle merci che sarà provocato dagli attacchi terroristici alle nevi mercantili in transito nel Mar Rosso.

Le tensioni hanno già portato le principali compagnie a riprogrammare le rotte, facendo transitare le navi mercantili dal Capo di Buona Speranza, con un allungamento dei tempi di percorrenza stimato fra 7 e 15 giorni. "Ci sarà un aumento del bunker e dei costi assicurativi, con riflessi sulle quotazioni dei noli per queste tratte" aggiunge Botta.

Per quanto riguarda i porti liguri, "alcune navi arriveranno in ritardo, e quindi andranno riprogrammate le relative operazioni. Per ora non credo ci saranno particolari riflessi sui volumi di merci, ma ritengo soprattutto sui costi di trasporto", aggiunge Botta.

A suo avviso, con i conflitti in corso e la spinta alla creazione di una forza internazionale sul Mar Rosso, "l'aumento dei costi di trasporto sarà inevitabile. I mercati ne risentiranno, e il 2024 rischia di aprirsi con prospettive economiche più incerte di quanto auspicato fino a poco tempo fa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA