L'Integrity tour fa tappa in casa del Genoa

Tappa in casa del Genoa per l'Integrity Tour 2023, nona edizione dell'iniziativa promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo volta a rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e a diffondere i valori dello sport. Presso 'Villa Rostan' a Genova Pegli, si è svolto l'incontro con la prima squadra, seguito a quello all'Hotel Mediterranee con le formazioni Primavera e Under 17.

Nel corso del workshop, l'avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar, ha spiegato ai tesserati il fenomeno del match fixing e approfondito le problematiche legate alle violazioni in materia di betting e le corrette modalità di utilizzo dei social da parte dei calciatori.

"Ringraziamo Lega Serie A, Sportradar e Ics per questa giornata finalizzata a promuovere la cultura della lealtà e della legalità - ha detto il dg del Genoa, Flavio Ricciardella -. La correttezza è un elemento imprescindibile per tutelare la regolarità dei campionati e la credibilità del sistema calcio.

Siamo orgogliosi di essere il primo club ad aver ospitato, anni fa, il workshop su un tema così importante e delicato come la lotta alle frodi sportive". L'Integrity Tour proseguirà nelle prossime settimane con incontri in tutte le città che ospitano squadre di Serie A.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA