Corteo carri funebri a Genova contro stop legge regionale

Sono scesi in piazza con i loro mezzi, con striscioni che dicono "no ai defunti di serie b" e "vergogna" i rappresentanti dei servizi funebri aderenti a Federcofit Liguria che protestano contro la Regione che ha bloccato la riforma del settore.

"Siamo qui perché vogliamo difendere i cittadini liguri e i loro diritti - spiega Cristian Vergani, presidente nazionale di Federcofit - in tutte le regioni confinanti è possibile trasportare la salma presso la propria abitazione, avere servizi di qualità come le case funerarie e avere imprese professionali con personale formato e addestrato. In Liguria la giunta e il consiglio regionale stanno bloccando nuovamente la legge, che già da tre anni è vigente, per motivi legati a piccole realtà".

La legge, spiegano, prevede incompatibilità tra imprese funebri e la possibilità di fare attività sanitaria e parasanitaria quali, ad esempio, la gestione delle camere mortuarie, anche per evitare qualche caso "poco edificante" salito alle cronache. "Queste regole sono alla base della nuova proposta di legge nazionale - aggiunge Vergani - e non vediamo il motivo per cui la regione continui a procrastinare questa legge per tutelare posizioni di dominio sul mercato. La legge deve entrare in vigore quest'anno, deve essere approvato il regolamento, e questo è quanti chiederemo al consiglio regionale e al presidente Toti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA