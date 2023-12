Amadeus, Sanremo è come la finale dei Mondiali per un calciatore

"Il Festival di Sanremo, per chi mi fa il mio mestiere, è come per un calciatore giocare la finale dei Mondiali o di Champions League. Sono quelle cose che non è detto che ti capitino e quando capitano vanno vissute appieno, con onestà e con amore". Dall'aula consiliare di Sanremo, Amadeus - che in serata condurrà la finale di Sanremo Giovani 2023, in diretta su Rai1, che deciderà i tre artisti che si aggiungeranno ai 27 big già selezionati dal direttore artistico per l'edizione 2024 - si abbandona a un amarcord dei tempi in cui frequentava la città del Festival, lavorando nelle radio. "Ho frequentato Sanremo da appassionato della musica - aggiunge -, lavoravo nelle piccole radio e poi, col tempo, come inviato delle radio a intervistare i cantanti, aspettandoli ore in giro per gli hotel. Ho vissuto quel Sanremo e tornarci per me da conduttore e direttore artistico è stato un sogno che si realizza".



