Vecchia Aurelia di Zoagli riaperta dopo 11 anni

L'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori ha partecipato questa mattina, insieme al sindaco di Zoagli Fabio De Ponti, alla cerimonia del taglio del nastro per la riapertura del tratto viario di Via Castellaro.

"Dopo undici anni torna fruibile ai residenti e ai turisti nella sua interezza questa strada che è l'antica via Aurelia, un tempo passaggio obbligato prima della costruzione della galleria.

Questa passeggiata a picco sul mare da cui si gode di un panorama magnifico è un'altra gemma che va ad arricchire il forziere di gioielli paesaggistici della nostra Liguria", ha detto Sartori.

La strada, interrotta dal 2012 a causa di una frana, è stata ripristinata e messa in sicurezza in poco più di un anno di lavori grazie ad un contributo regionale di 392 mila euro e 230 mila di finanziamento comunale. Via Castellaro ha una lunghezza di circa 800 metri, il tratto centrale di 360 metri, oggetto dell'intervento, da oggi è zona ciclopedonale interdetta alle auto.



