Un progetto da 30 mln per riqualificare l'ecomostro di Portosole

Dare il via a un progetto di riqualificazione urbanistica da oltre 30 milioni per riqualificare l'area dell'ecomostro di Portosole a Sanremo. È l'obiettivo della convenzione siglata oggi tra il Comune di Sanremo e la società Portosole del gruppo 'Reuben Brothers Italia'.

Grazie all'intesa da febbraio, forse già in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, potrà essere abbattuto il famigerato 'ecomostro', ovvero il rudere di un albergo in costruzione risalente ai primi anni Duemila, per consentire la realizzazione di una nuova struttura alberghiera di lusso. Dopo circa ventidue anni si sblocca così una pratica tra le più dolenti della città.

"Ringrazio gli uffici, perché è un progetto sul quale ci eravamo impegnati come amministrazione - commenta il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri -. Un punto fermo, che doveva caratterizzare la nostra amministrazione, era appunto quello di abbattere questo manufatto e vedere nascere una nuova struttura". Secondo le previsioni il Comune beneficerà di circa 5 milioni di oneri di urbanizzazione, grazie ai quali potranno essere creati la rotonda di San Martino, il parcheggio di Villa Magnolia e altre opere pubbliche.

"La società ha rivisto i vecchi progetti e c'è voluto del tempo per ricucire il passato - spiega il responsabile Reuben Brothers Italia Gianluca Petrera -. Un progetto che darà valore non solo a Portosole, ma anche alla città e a tutto il circondario".



