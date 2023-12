Tre sorelline raggirano anziana e la derubano

Gli agenti delle volanti sono intervenuti a Pegli dopo la chiamata di una anziana che era appena stata derubata da tre giovanissime ragazzine. A portarle via gioielli e il portafoglio con 60 euro sarebbero state tra sorelle di 17, 13 e 8 anni. La donna, 93 anni, è stata agganciata dal trio. Dopo una chiacchierata per strada, le sorelle hanno chiesto di entrare in casa per proseguire a parlare. L'anziana ha accettato e una volta dentro le hanno portato via quanto trovato. Quando la vittima si è accorta di quanto era successo ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno fatto un giro e hanno trovato le tre sorelle poco distante. Una delle tre, quella di 13 anni, aveva il portafoglio mentre quella di 8 anni aveva un borsellino con dentro alcuni gioielli ma non dell'anziana. Tutte sono state identificate e riportate dalla nonna. Solo la più grande rischia una denuncia ma solo su querela dell'anziana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA