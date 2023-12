Successo per Notte bianca di Natale a Spezia, 10 mila in centro

Successo, con oltre 10mila persone nelle vie del centro della Spezia, per la prima Notte Bianca di Natale. Dal tardo pomeriggio fino a sera, cittadini e turisti hanno assistito in piazzetta del Bastione, in Largo Dantisti Spezzini alle esibizioni di diversi artisti quali Paolo Masi, il sosia di Jovanotti che si è esibito insieme alla Joya Band. E ancora Zio Potter ha intrattenuto i bambini con uno spettacolo di magia, così come prima di lui avevano fatto Renato lo Scienziato e il Prof. Luca Videodanz. Un programma variegato adatto a tutti che ha contribuito ad animare una serata fatta di musica, spettacolo e intrattenimento che ha accompagnato gli spezzini nello shopping natalizio. Nel pomeriggio si è tenuta anche l'accensione della 'grande stella della solidarietà tra le generazioni' posizionata sull'arengario del Comune in una piazza Europa animata da gruppi musicali e dallo spettacolo degli acrobati dell'Edilizia Acrobatica. La presenza di una enorme e colorata mongolfiera ancorata in Piazza Europa ha reso ancora più suggestiva la cerimonia. La Notte Bianca di Natale è stato il primo grande appuntamento che vedrà per oltre un mese, fino all'8 gennaio, oltre cento iniziative ad animare la città.



