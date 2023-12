Patto Lombardia-Liguria, A.Fontana e Toti insieme a Milano

Per il secondo anno consecutivo la Lombardia ha regalato alla Liguria un abete rosso proveniente dai boschi di Ponte di Legno, donato dall'Ersaf e allestito in piazza De Ferrari a Genova per le festività natalizie. E la Liguria, per ringraziarla, ha portato oggi in piazza città di Lombardia a Milano, sotto la sede della giunta, circa 6.000 pezzi di focaccia genovese e 20 chili di pesto.

Lo scambio di cortesie - evento dal titolo 'Dalla Liguria alla Lombardia, la focaccia di Natale' - è stato suggellato da un 'patto di amicizia' sottoscritto dai governatori Attilio Fontana e Giovanni Toti, anche lui presente a Milano per l'occasione.

"La collaborazione fra Lombardia e Liguria è assoluta e concreta. Lo abbiamo dimostrato in tante occasioni - ha detto Fontana - e lo confermiamo oggi con questo 'momento di amicizia' in cui ci scambiamo reciprocamente alcuni dei nostri migliori prodotti. Gli alberi dei nostri boschi sono una ricchezza per la Lombardia così come la focaccia per la Liguria è sinonimo di tradizione e abilità". I rapporti tra le due Regioni, ha aggiunto, "sono eccellenti", con una collaborazione "in tanti settori a partire dai collegamenti, siano essi portuali, stradali e ferroviari".

Toti ha ringraziato la Lombardia "per il bellissimo albero di Natale" acceso pochi giorni fa a Genova e "per ricambiare - ha spiegato - abbiamo portato a Milano il nostro pesto e la nostra focaccia, simboli della tradizione gastronomica ligure. Piatti che sono da qualche tempo impegnati in un vero e proprio 'world tour'".

L'occasione per consolidare "lo strettissimo rapporto che esiste tra Lombardia e Liguria, creato non solo dai tanti lombardi che vengono da noi in vacanza ma anche dal rapporto fra la Regione locomotiva d'Italia e il principale polo logistico e portuale del Paese" ha concluso Toti.



