Paola e Chiara esce il nuovo singolo aspettando Sanremo

In attesa di vederle a Sanremo nell'inedita veste di conduttrici del PrimaFestival 2024, Paola & Chiara arrivano in radio e su tutte le piattaforme digitali con Solo Mai, il terzo singolo inedito - dopo Furore e Mare Caos - delle sorelle più famose del pop italiano, fuori venerdì 22 dicembre per Columbia Records/Sony Music Italy.

Scritto e prodotto da Paola e Chiara Iezzi con il produttore svedese Stefan Storm, Solo mai è una nitida fotografia dell'esistenza umana e delle sue contraddizioni. In questo viaggio emotivo guidato da sonorità synth-pop e dance di matrice prettamente 80s, Paola & Chiara sentono l'urgenza di riflettere sullo struggimento interiore dell'essere umano per recuperare il senso più profondo dell'esistenza, cioè l'Amore, contrapposto alla tendenza verso la competizione, all'appiattimento dei valori e all'ostilità che lentamente distruggono il nostro vivere.

I versi più emblematici del brano sono affidati al pre-chorus - E sogno ancora di un domani / di amare fino in fondo io / dove saremo tutti uguali e non avremo più bisogno di avere un dio; al ritornello, che come un mantra, ripete all'infinito Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai; e allo special, che si chiude con il passaggio più importante Non è solo mai, chi l'Amore porta in sé.

Il tema dell'amore salvifico e assoluto torna nel videoclip di Solo Mai, disponibile su YouTube dal 22 dicembre.

Trasposizione in immagini della narrativa del brano, il video -per la regia di Paolo Santambrogio - vede la speciale partecipazione dell'attrice ed ex top model internazionale Eva Riccobono, ad incarnare la madre universale, forza creatrice che ha in grembo la speranza di un domani migliore, dove non c'è posto per la solitudine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA