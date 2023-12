Natale, torna calendario Polizia Locale per il Gaslini

Presentata stamani l'edizione 2024 del calendario istituzionale della Polizia locale di Genova che, da oltre dieci anni, viene offerto ai genovesi a offerta libera a favore della Fondazione Gaslininsieme che cura la raccolta fondi per finanziare i progetti dell'Istituto Giannina Gaslini tesi allo sviluppo delle attività della struttura pediatrica. Il progetto scelto dal corpo di Polizia locale è, anche quest'anno, "Accogliere oltre che curare", un progetto che ha come obiettivo quello di rendere meno traumatico e più semplice l'arrivo e la permanenza dei piccoli piccoli degenti e dei loro genitori presso la struttura sanitaria.

"Un calendario che è ormai una tradizione, nato dalla volontà di accorciare le distanze tra la Polizia Locale e i cittadini - dice l'assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Sergio Gambino -. Ogni giorno, i nostri agenti sono impegnati nel costruire un legame solido con i genovesi, non solo lavorando per la sicurezza di ciascuno di noi, ma offrendo supporto e risorse per costruire insieme una città sempre più vivibile.

Abbiamo scelto di dare luce e valorizzare le numerose attività in cui i nostri agenti sono impegnati, spesso sconosciute". Dopo i ringraziamenti del presidente del Gaslini Edoardo Garrone, il vicecomandante della Polizia Locale Fabio Manzo ha spiegato "l'ambizione del corpo di costituire sempre di più un punto di riferimento per i cittadini genovesi nel fronteggiare le diverse problematiche quotidiane e le situazioni di emergenza e di soccorso pubblico"



