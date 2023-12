Il Liceo King di Genova lancia il Liceo Classico del Levante

"Il progetto del Liceo Classico al King è vivo e attende solo di poter ripartire con un nuovo gruppo di studenti e rinnovate ambizioni di offrire una formazione liceale completa, adatta ai tempi e ben orientata verso gli studi superiori di ogni possibile indirizzo". Con queste parole, il dirigente del Liceo Martin Luther King di Genova, Michele Marini, ha illustrato il progetto di rilancio di un corso di Liceo Classico per il Levante genovese.

Avere nuovamente un corso di Liceo Classico nel Levante di Genova, è per i responsabili del Liceo di Sturla, un "sogno" che richiama il più celebre "I have a dream" che lo stesso Martin Luther King pronunciò nel famoso discorso del 1963.

Il King è uno dei poli di diffusione dei modelli di didattica innovativa approvati dal Ministero nell'ambito del Pnrr e potrebbe offrire ai futuri studenti, oltre a un team di docenti di ruolo ben affiatato, corsi di Disegno tecnico e digitale cad (per chi aspira a studi di Architettura), diritto ed economia (per chi si orienterà a Giurisprudenza ed Economia), proposte nei campi della robotica e della didattica digitale. E ancora laboratori di Chimica/Biologia e di Fisica di alto livello, palestre grandi e ben attrezzate, un campetto sportivo, comodità a bus e treno e un parcheggio moto per gli studenti. Il corso verrà personalmente seguito e diretto dal dirigente Marini, forte di una lunga esperienza come docente di Lettere nel Liceo Classico, sviluppata anche nella ricerca di modelli didattici innovativi nell'insegnamento del latino e del greco.



