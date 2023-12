Guasto sulla linea Fs Ventimiglia-Genova, treni in ritardo

A causa di un guasto a un treno la circolazione ferroviaria sulla linea Ventimiglia-Genova è rimasta interrotta per circa un'ora e poi ripristinata su un solo binario. Il guasto ha coinvolto un treno regionale partito da Ventimiglia e diretto verso il capoluogo ligure.

L'avaria, verificatasi in galleria poco prima della stazione di Imperia, ha costretto un centinaio di passeggeri a scendere dal convoglio per raggiungere la stazione più vicina a piedi. Il disservizio ha interessato due Intercity e sei convogli regionali, che hanno subito ritardi. Sono in corso le attività di spostamento del convoglio guasto per liberare i binari.





