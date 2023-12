Inaugurata a Follo la nuova piazza comunale

Uno spazio rinnovato, aperto a eventi e manifestazioni, e reso pedonale per dare un nuovo volto alle vie centrali di Pian di Follo. Così piazza Matteotti, di fronte alla sede comunale di Follo, si è svelata oggi alla cittadinanza nel giorno della sua inaugurazione alla presenza del sindaco Rita Mazzi, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone e del presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini.

"Uno spazio più vivibile, accessibile e aperto al turismo - ha detto Toti -, che rispecchia la volontà dell'amministrazione comunale di creare opportunità in sinergia con Provincia e Regione. Inaugurare una nuova piazza rappresenta infatti un'opportunità per tutta la Liguria, oltre che per un territorio che sta puntando molto sul turismo".



