Auto si scontrano in galleria nel savonese, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto stamani sulla provinciale 28 all'interno della galleria Ruffino, nel comune di Millesimo (Savona). Dei tre una è ricoverata in gravi condizioni.

Al vaglio la dinamica dell'incidente avvenuto in una semicurva al'interno della galleria. Sul posto le ambulanze, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco. si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso pee il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure del ferito più grave. Altre due persone sono state inviate in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.



