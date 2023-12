Violenza donne: perseguitava la compagna e l'ex, arrestato

Perseguitava l'attuale convivente e l'ex compagna minacciandole di continuo a casa o nei pressi delle loro abitazioni, ma i carabinieri di Santa Margherita Ligure (Genova) lo hanno arrestato. L'uomo, un 32enne italiano, già denunciato in passato per analoghe condotte, è stato arrestato per atti persecutori nei confronti delle due donne.

Un altro intervento dei carabinieri contro la violenza sulle donne a Genova Sampierdarena, dove una 24enne ha chiesto aiuto per una lite tra conviventi scoppiata in un'abitazione. I carabinieri hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia e sottoposto alla misura pre-cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare un 37enne con pregiudizi di polizia ritenuto responsabile di reiterati comportamenti vessatori nei confronti della compagna.



