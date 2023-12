Sanremo, coppia abbandona cane in auto per giocare al Casinò

Una coppia di Genova ha lasciato un cucciolo di chihuahua in auto per circa tre ore, col rischio che entrasse in ipotermia, per andare a giocare al Casinò. E' accaduto la scorsa notte a Sanremo e a comunicarlo sono i volontari delle ambulanze veterinarie, i quali annunciano che presenteranno un esposto alla Procura della Repubblica di Imperia.

"Abbiamo allertato anche il 112 ed è intervenuta una pattuglia dei carabinieri - afferma il presidente dell'ente di soccorso degli animali, Igor Cassini -. Non essendoci un veterinario Asl disponibile, non è stato possibile stabilire le condizioni del cane e liberare l'animale". I volontari sono rimasti ad aspettare il ritorno dei proprietari dell'auto, da mezzanotte alle 2.40. Quest'ultimi hanno raccontato di aver preso il cucciolo circa una settimana fa e di essersi allontanati per pochi minuti, ma i soccorritori ritengono che avessero parcheggiato già prima della mezzanotte e a dare l'allarme sono stati diversi passanti. Il cane tremava in auto, ma per fortuna è salvo. "I cuccioli - conclude Cassini - non dispongono di termoregolazione autonoma e l'acquisiscono lentamente. Per questo cercano il contatto con la madre, che è la loro unica fonte di calore, e si ammassano gli uni sugli altri. Lanciamo ancora una volta un appello a tutti i proprietari di animali, affinché sia in estate che in inverno non lascino mai il loro amico a quattro zampe in auto da solo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA