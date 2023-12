Pesca, oltre 2 milioni di euro contro il caro energia in Liguria

La Liguria prevede interventi per oltre due milioni di euro contro il caro energia nel settore della pesca. Lo annuncia il vicepresidente della Regione Alessandro Piana, aggiungendo che su sua proposta la Giunta ha dato il via libera agli interventi cofinanziati dal Feamp (Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca dell'Ue ) 2014-2020 "che vedono la Regione come organismo intermedio per l'attuazione coordinata tra l'autorità di gestione centrale e le amministrazioni".

"In particolare - aggiunge Piana - viene approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento per la misura 5.68 dedicata al sostegno contro il caro energetico dovuto dalla perturbazione sul mercato per il conflitto tra Russia e Ucraina. Contestualmente all'ok sul nuovo piano finanziario per la pesca che passa da oltre 10 milioni della vecchia programmazione agli attuali 12 milioni di euro, abbiamo approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento per le attività di pesca e acquacoltura contro i rincari di questi mesi. Le risorse attualmente disponibili, copriranno circa 6 mensilità. La restante parte della compensazione - conclude Piana - potrà essere impegnata con le risorse Feampa (Fondo Europeo per gli Affari marittimi, per la pesca e l'acquacoltura) 2021-2017 con provvedimento successivo.

Il totale degli aiuti richiesto dalle imprese liguri del settore risulta infatti pari a oltre 2,1 milioni di euro, di cui 1 milione di quota Ue, 760mila euro di quota Stato e 325mila euro dalla Regione Liguria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA