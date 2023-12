Migranti, attraccata in porto a Genova la Geo Barents

E' arrivata in porto a Genova Geo Barents la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere che martedì ha soccorso 36 uomini su un'imbarcazione in difficoltà nelle acque internazionali, al largo delle coste libiche. In banchina la Croce rossa e la Protezione civile oltre alla Polizia di frontiera e alla Capitaneria di porto. Dopo l'ispezione della sanità marittima, i profughi lasceranno la nave per una prima visita medica e l'assistenza igienico sanitaria in banchina. Secondo quanto appreso nessuno dei profughi resterà in Liguria, essendo tutti destinati al Piemonte



