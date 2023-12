Gazzola, stupito e dispiaciuto per arresto sindaco di Monaco

"Ho appreso la notizia dai media e quindi non ho nessun elemento per esprimere un giudizio in merito, se non quello di grande sorpresa e stupore oltre che un dispiacere personale per l'accaduto". Così il sindaco di Dolceacqua (Imperia) Fulvio Gazzola commenta l'arresto del collega di Monaco, Georges Marsan, con il quale il 3 novembre scorso aveva siglato il gemellaggio tra l'antico borgo medievale della val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia, e la municipalité del Principato. Marsan, finito nei guai nell'ambito di una inchiesta per corruzione, traffico di influenze e riciclaggio, era stato ospite di Dolceacqua assieme al Principe Alberto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA