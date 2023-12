Colpo di reni Spezia, batte il Bari con un gol di Verde

Lo Spezia trova la seconda vittoria consecutiva battendo il Bari nell'anticipo della diciassettesima giornata di serie B. Decide una rete di Verde a cinque minuti dalla fine nel giorno della sua centesima presenza con la maglia bianca. Primo tempo a ritmi blandi, in cui le uniche emozioni sono gli errori di Koutsoupias da una parte (39') e Antonucci dall'altra (43'), entrambi incapaci di portare pericoli alla porta da buona posizione. Nella ripresa i padroni di casa giocano con maggior foga, ma non mancano gli errori in fase di rifinitura. La svolta quando D'Angelo decide di sostituire Kouda e Antonucci con i più dinamici Zurkowski e Cassata. Sarà proprio quest'ultimo a strappare un pallone a Maita e poi servire l'assist a Verde, favorito da una deviazione involontaria della difesa. Lo Spezia sale a 16 punti scavalcando Ternana e Lecco che si affrontano domenica.



