Cane trafitto da un dardo di balestra a Savona

Ha trafitto con un dardo di balestra un cucciolo di cane meticcio di otto mesi per ucciderlo, ma i vicini dei proprietari allertati dai guaiti dello sfortunato animale hanno chiamato i soccorsi e i carabinieri forestali di Savona, che sono riusciti a individuare l'autore del gesto. È l'episodio avvenuto a Rialto nell'entroterra della provincia di Savona.

Giunti sul posto i militari hanno constatato il ferimento del giovane cane meticcio colpito dal dardo di una balestra, che gli ha trafitto la spalla anteriore destra. Mentre all'animale sono state assicurate le cure da parte del medico veterinario intervenuto per limitare le conseguenze della grave aggressione subita, i carabinieri forestali hanno avviato immediatamente le indagini scoprendo l'autore del gesto, un cittadino italiano residente nella zona.

I carabinieri hanno ritrovato in casa dell'uomo una balestra e diverse frecce in suo possesso. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che coordina le indagini.



