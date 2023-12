Camera Commercio Riviere Liguria: 3 mln alle imprese nel 2024

La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha stanziato oltre 3 milioni di euro per sostenere lo sviluppo delle imprese nel 2024. È il dato principale che emerge dal bilancio preventivo approvato dal Consiglio camerale. I principali ambiti di intervento saranno: turismo e cultura a cui saranno destinati 806 mila euro, supporto al sistema produttivo del territorio e sviluppo delle filiere, in particolare filiera agroalimentare ed economia del mare con 607 mila, digitalizzazione delle imprese con 546 mila, orientamento al lavoro e alle professioni con 325 mila, internazionalizzazione delle imprese con 360 mila, sviluppo d'impresa con 235 mila e informazione economica con 70 mila.

"Il nostro ente mette in campo anche per il 2024 oltre 3 milioni di euro per svolgere al meglio l'azione di sostegno alle imprese dei propri territori. - evidenzia il presidente Enrico Lupi - Si tratta di un importo significativo, derivante sia da risorse proprie sia da risorse reperite tramite iniziative e progetti finanziati dai programmi nazionali ed europei ai quali la Camera partecipa con assiduità. Inoltre stiamo perseguendo con efficacia l'intervento di razionalizzazione degli immobili di proprietà camerale, in modo da dismettere quelli non più funzionali allo svolgimento delle funzioni istituzionali, creando di conseguenza una riserva finanziaria da impiegare per il sostegno all'economia dei territori".



