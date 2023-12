Bucci accende Confeugo, 'fiamma dritta buon auspicio per 2024'

Fiamma dritta di buon auspicio per il 2024 alla tradizionale cerimonia del 'confeugo' che si rinnova dal XIII secolo a Genova tra "mogogni" e promesse per un nuovo anno di serenità. "Ben trovou, Messê ro Duxe", "Ben trovou, Messê ro Duxe": la rievocazione storica si è aperta con la formula di rito, scambiata tra l'abate e il doge, impersonati dal presidente de 'A Compagna' Franco Bampi e dal sindaco di Genova Marco Bucci, in una piazza De Ferrari gremita di pubblico e curiosi.

La festa è partita con il tradizionale corteo da Caricamento fino a piazza De Ferrari, con l'esibizione della Filarmonica Sestrese. In piazza l'abate del popolo ha incontrato il sindaco donandogli il tradizionale 'confeugo', il grande fascio di rami di alloro che è stato acceso davanti a palazzo Ducale.

"Oggi si rinnova la tradizione del Confeugo, la nostra festa più antica, un evento che è diventato un simbolo delle festività natalizie a Genova - commenta il sindaco Bucci -. Un rituale secolare che è ormai entrato nel cuore di tutti i genovesi. Il nostro augurio è che la fiamma dritta che abbiamo ammirato oggi possa rappresentare un buon auspicio per il 2024. Un anno ricco di sfide per la nostra città, per continuare nel percorso di crescita che abbiamo intrapreso. Anche nel nuovo anno ci impegneremo per portare a termine tutti i grandi progetti per consegnare una Genova migliore a tutti i cittadini e soprattutto ai nostri figli".

"Ci attende un 2024 di importanti risultati, ma anche di sfide da condividere - sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Anche quest'anno la fiamma è andata dritta, segno di ottimo auspicio per Genova e per tutta la Liguria. La tradizione del Confuoco sostiene simbolicamente gli sforzi fatti quest'anno anche da Regione Liguria e ci accompagna verso i festeggiamenti del Natale e del Capodanno Mediaset".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA