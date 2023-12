Aggrediscono agenti polizia locale a Genova, arrestati 2 minori

Due agenti della polizia locale di Genova sono stati feriti vicino ai giardini di Brignole in una colluttazione con due minorenni arrestati per spaccio di droga, uno dei quali è stato ricoverato all'ospedale Galliera per un malore. Gli agenti nel corso di un controllo in via Cadorna, davanti ai giardini di Brignole, hanno fermato i due minori stranieri non accompagnati. I ragazzi li hanno aggrediti e a quel punto sono arrivati il personale del 118 e altre pattuglie della polizia municipale. Nel frattempo uno dei giovani ha avuto un malore ed è stato portato in codice giallo in ospedale.

Tutto è successo davanti agli occhi di decine di passanti che si sono fermati a guardare. I due minori, che avevano alcune dosi di droga, sono stati arrestati per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.



