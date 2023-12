Strada chiusa a Riva Trigoso, distrutto cantiere di notte

Atto vandalico la notte scorsa si danni di una ditta che ha iniziato importanti lavori pubblici con la chiusura per due mesi di via Monsignor Vattuone una delle strade più trafficate che da Riva Trigoso va verso Sestri Levante. Recinzioni tagliate e divelte, luci segnaletiche asportate, cartelli danneggiati: questa la situazione trovata dagli operai alla ripresa della posa del cantiere.

I carabinieri giunti sul posto escludono atti intimidatori verso l'impresa bensì una forma di protesta contro la chiusura della strada.

Rammatico da parte del sindaco Francesco Solinas che si è recato a San Bartolomeo per constatare la situazione "Comprendiamo i disagi per tanti cittadini - ha detto - ma i lavori di regimazione delle acque piovane elimineranno gli anni di allagamenti della frazione".



