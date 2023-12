Sestri Levante al risparmio toglie contributo a Studi Resistenza

La giunta di Sestri Levante ha deciso di revocare l'adesione all'Istituto storico della Resistenza ligure e quindi ha tolto il contributo annuale all' Associazione studi sulla Resistenza a causa, spiega il sindaco Francesco Solinas "di un restyling delle spese comunali".

Netta la presa di posizione del Pd e dell' Anpi del Tigullio che giudicano "vergognoso l'atteggiamento di chi amministra la città che ha dimenticato i valori della storia e della Resistenza".

Il sindaco Francesco Solinas cerca di gettare acqua sul fuoco delle polemiche "Nessuno vuol mettere in discussione i valori della Resistenza - ha detto -. La vicenda deve rientrare esclusivamente in un restyling delle spese comunali annuali a favore di decine di riviste specializzate e associazioni a carattere regionale e nazionale. Stiamo cercando - continua Solinas - di risparmiare ovunque per sanare una situazione finanziaria che abbiamo ereditato. Esaminato il lungo elenco abbiamo deciso di tagliare decine di adesioni senza pregiudizi politici".



