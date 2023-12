Serie A: Genoa-Juventus 1-1

Il Genoa ferma sull'1-1 a Marassi la Juventus, che resta così -1 dalla capolista Inter in campo domenica sera all'Olimpico, ospite della Lazio. Dopo i successi su Monza e Napoli, i bianconeri contavano di allungare la striscia vincente e nel primo tempo sono andati in vantaggio al 28' dal dischetto con Chiesa, che si è procurato un rigore e al quale Vlahovic ha ceduto il pallone per calciare. A inizio ripresa, i rossoblù sono riusciti a pareggiare con Gudmunsson, al quinto centro stagionale, e in seguito non hanno corso troppi rischi, ottenendo un punto pesante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA