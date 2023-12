Ragazzo minacciato con coltello e rapinato

Rapina la scorsa notte in via Righetti, nel quartiere di Albaro a Genova. Un ragazzo di 20 anni è stato avvicinato da uno sconosciuto che dopo averlo minacciato con un coltello si è fatto consegnare 20 euro e poi è scappato. Quando il ragazzo è rientrato a casa ha chiamato la polizia. Gli agenti delle volanti hanno perlustrato la zona ma non hanno trovato nessuno. Si tratta dell'ennesima rapina in pochi giorni. Mercoledì una coppia di colleghi è stata derubata da un uomo con una pistola mentre era in macchina a Sestri Ponente. A Voltri una ragazza di 18 anni è stata colpita con un pugno da uno sconosciuto che le ha preso il cellulare prima di scappare.



