Pirlo "ora dobbiamo dare continuità"

E' una Sampdoria dallo spirito forte quella che mette nel mirino la Reggiana. La vittoria col Lecco grazie alla doppietta di Esposito ha dato uno slancio importante: "Sicuramente abbiamo fatto una bella prova contro il Lecco, ma non dobbiamo cadere nell'errore di adagiarci sulla partita vinta ma dare la giusta continuità perché è quello che di cui la squadra ha bisogno per prendere sicurezza e andare avanti con il nostro percorso. Concentriamoci per dare continuità ai risultati", ha detto il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo. Che ritrova Benedetti dopo una lunga assenza per un problema fisico e "potrebbe essere utilizzato nel corso del match", continua Pirlo. Sicura la conferma di Giordano come mezzala, poi Esposito e Verre alle spalle dell'unico attaccante De Luca: "Guardiamo partita per partita. Inutile pensare alle prossime: deve essere il nostro unico pensiero. Noi giochiamo sempre per vincere e per imporre il nostro gioco. Domani sarà una partita difficile perché la Reggiana è nella nostra situazione. Dovremo giocare con aggressività e attenzione in ogni momento del match, perché anche loro vogliono fare punti come noi - ha concluso il tecnico -. In base alla partita di domani faremo altri ragionamenti ma adesso concentriamoci sulla squadra di Nesta che ha valori importanti".



