Picchiato per uno sguardo di troppo, arrestati tre ventenni

Hanno picchiato un trentenne mandandolo all'ospedale con gravi lesioni per uno sguardo di troppo. Per questo tre giovani di 21 anni, tutti italiani, sono stati arrestati stanotte dalle volanti della polizia. E' successo davanti a un ristorante di via via 5 Maggio, a Quarto.

Il trentenne è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Gialla e accompagnato all'ospedale San Martino, dove è arrivato in codice giallo. La prognosi è di trenta giorni per contusioni varie. I tre aggressori avrebbero poi danneggiato alcuni scooter. Stamattina è previsto il processo per direttissima.





