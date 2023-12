Mazzi, Pirondini? non ci è arrivata alcuna lettera di dimissioni

"Il senatore Luca Pirondini ha dichiarato oggi alla stampa di aver lasciato l'incarico di consigliere d'amministrazione al Teatro Carlo Felice di Genova sin dal 6 dicembre. Ma non sembra così. Innanzitutto va rilevato che l'emendamento con cui il senatore genovese, in palese conflitto di interessi, ha formulato la richiesta di erogazione straordinaria a favore del Carlo Felice risale al 21 novembre scorso, data in cui, per sua stessa ammissione, era evidentemente ancora in carica come consigliere. Ma c'è di più.

Al ministero della Cultura, ad oggi, non è ancora pervenuta alcuna lettera di dimissioni". Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi rispondendo a una intervista, rilasciata al Secolo XIX, nella quale Pirondini affermava che aveva dato le dimissioni dal consiglio d'indirizzo "perché non ci sono più, per me, le condizioni per rappresentare il Ministero, dal momento che ha deciso di tagliare sia la cosiddetta legge Genova, che dal 1999 garantisce un contributo extra al teatro Carlo Felice, che il Fus per tutte le Fondazioni lirico sinfoniche italiane".

"Ricordiamo, infine, per onore di verità - conclude il sottosegretario - che nel 2022, al Carlo Felice, sono stati erogati dal MiC contributi pari a 28 milioni e 920 mila euro, che equivalgono, giusto per dare un'idea, a 80 mila euro al giorno, considerando anche sabati, domeniche e festività". Il senatore pentastellato era stato nominato nel consiglio di indirizzo del teatro genovese nel 2019, dall'allora ministro grillino Alberto Bonisoli e poi confermato dal ministro Franceschini.



