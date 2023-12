I migliori disegni di Natale premiati in Comune a Genova

La buvette di Palazzo Albini è stata invasa questa mattina dai piccoli partecipanti degli asili nidi e delle scuole dell'infanzia comunali che hanno partecipato alla premiazione del 1° concorso di disegno dedicato al Natale, indetto dall'assessorato alle Politiche dell'Istruzione del Comune di Genova. Il tema era la creazione di un biglietto di auguri natalizio e ben 13 scuole si sono iscritte per partecipare al concorso per un totale di 32 elaborati in gara.

Il contest era diviso in categorie. "Che forma ha il Natale" era riservata ai nidi ed è stata vinta ex aequo dal Centofiori (con due disegni) e dal Lilliput mentre "Il Natale: un evento magico nella mia città", dedicato alle scuole dell'infanzia aggiudicato, ha visto vincere ex aequo gli istituti Fantasia, Luzzati e Glicine. Una nota di merito ha ricevuto proprio il lavoro del Glicine "apprezzato per ingegnosità, originalità e quantità di dettagli rappresentanti la cultura e la storia di Genova". Per questo sarà utilizzato per la realizzazione dei biglietti di auguri istituzionali dall'assessore Marta Brusoni.

Ciascun vincitore riceverà albi illustrati scelti dalla scuola stessa per un valore di 100 euro. A presiedere la commissione esaminatrice l'assessore Marta Brusoni e alcuni funzionari socioeducativi dell'area di Scuola.

"È stato davvero bellissimo constatare l'entusiasmo riscosso da questo concorso di disegno rivolto alle bambine e ai bambini dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali - ha dichiarato l'assessore alle politiche dell'istruzione Marta Brusoni -.

Tutti i loro elaborati, così ricchi di fantasia avrebbero meritato di vincere. La forte ed attenta partecipazione dimostrata conferma l'importanza di fare conoscere sempre più l'amministrazione comunale e la sua attività anche ai più piccoli perché anche attraverso queste iniziative è possibile svolgere un'opera di educazione civica utile per costruire un futuro migliore per tutti".



